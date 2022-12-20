BİST'te 2023'ün ilk çeyreğinde 49 hissenin endeksi değişecek

20 Aralık 2022 Salı, 12:33

Borsa İstanbul, 2023 yılının birinci çeyrek döneminde (1 Ocak - 31 Mart) geçerli olmak üzere, BIST endekslerinde yapılacak değişiklikleri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

Buna göre, BIST 100’e eklenecek şirketler Anadolu Isuzu, Biotrend Çevre ve Enerji, Europen Endüstri, Fenerbahçe Futbol, Kocaer Çelik, Kerevitaş Gıda, Kiler Holding, Kimteks Poliüretan, Kızılbük GYO, Teknosa İç ve Dış Ticaret ve Zorlu Enerji olarak belirlenirken çıkarılacak şirketler ise Gözde Girişim, Deva Holding, Gen İlaç, İş Yatırım Menkul Değerler, Kartonsan, Logo Yazılım, Nurol GMYO, Turk Prysmian Kablo, Qua Granite Hayal Yapı, Torunlar GMYO ve Yataş olarak belirlendi.

BIST 50 Endeksi’ne eklenecek paylar Anadolu Grubu Holding, Kontrolmatik Teknoloji ve Smart Güneş, çıkarılacak paylar ise Enka İnşaat, İpek Doğal Enerji ve Türk Traktör olarak açıklandı.

Borsa İstanbul Alarko Holding ve Odaş Elektrik’in BIST 30 Endeksi’ne ekleneceğini Türk Telekom ve Vestel’in ise bu endeksten çıkarılacağını duyurdu.

1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak endeks değişiklikleri şu şekilde açıklandı: