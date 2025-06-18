Borsa güne düşüşle başladı: 18 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da son durum

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,94 puan ve yüzde 0,31 azalışla 9.310,65 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

BİLİŞİM YÜKSELİRKEN TURİZM GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,43 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,86 ile turizm oldu.

FED KARARI VE JEOPOLİTİK RİSKLER PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

FAİZ BEKLENTİSİ VE TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği ve yıl boyunca toplamda iki faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurtdışında Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.