Borsa güne düşüşle başladı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 10:10

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 10:20

Borsa İstanbul BİST100 endeksi dün güne yüzde 2,5 yükselişle başlarken alımların hızlanmasıyla yüzde 4’e kadar prim yaptı. Öğle saatlerinde ise BİST100 endeksi negatif bölgeye geçti. Bir ara satışların sertleşmesiyle pozitif hava dağıldı ve endeks 4.700 puanın altını test etti. Bu hareketlerin ardından öğleden sonra ise yeniden alım rüzgarına kapılan Borsa İstanbul BİST100 endeksi yüzde 3’ü aşan yükselişi gördü. Böylece BIST 100 endeksi, yüzde 5,11 değer kazanarak günü 4.970,71 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksi kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,37 değer kaybederek 4.952,37 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,28 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,07'yle madencilik oldu.

"HİSSE VE SEKTÖR BAZLI OYNAKLIKLAR ARTABİLİR"

Analistler, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentileriyle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün ABD'de JP Morgan ve Bank of America gibi büyük bankaların finansal sonuçlarını duyurmasıyla dördüncü çeyrek bilanço döneminin başlayacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.