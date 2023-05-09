Borsa güne düşüşle başladı

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:31

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:31

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,81 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.546,13 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,24 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,74 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 2,29 ile ticaret oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,66 değer kazanarak günü 4.561,94 puandan kapattı.

KÜRESEL PAY PİYASALARI TEMKİNLİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade ederek, ülke ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunulan ABD'de, söz konusu limite ilişkin açmaz devam ederken, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kapsamda Kongre liderleriyle bugün bir araya geleceğini duyurdu.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve ABD'de borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.600 ve 4.700 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.