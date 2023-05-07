Kemal Kılıçdaroğlu: 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim

Yayınlanma: 07.05.2023 - 04:47

Güncelleme: 07.05.2023 - 04:47

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Twitter hesabında; daha önce borsadaki manipülasyona ilişkin uyarılarını içeren paylaşımını, alıntıladı ve şu mesajı paylaştı:

“Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim.”

Borsa’da vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü Borsa'ya soruşturma emri vereceğim. https://t.co/W8z3SOCOxI — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 6, 2023

Kılıçdaroğlu, daha önce Twitter hesabında “Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız” mesajını paylaşmıştı.



