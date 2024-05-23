Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 düşüşle 10.868,11 puandan başladı.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 10:17
Borsa güne düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,18 puan ve yüzde 0,29 azalarak 10.868,11 puana indi.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,30 ile kimya oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yatay seyirle 10.899,28 puanla günü tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.850 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.


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