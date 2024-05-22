Yatırım yapacaklara uyarı: Borsada rekor sonrası yeni tahmin!

Bir dönemin yüksek getiri sağlayan yatırım aracı borsa, alternatifsizliğini yitirmiş olsa da son dönemlerde rekor üstüne rekor kırıyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, Borsa İstanbul'da yaşanan yükseliş trendinin devam edeceğini belirterek yeni rekor seviyeleri test edeceğini söyledi.

Remzi Akkök
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:24
Yatırım yapacaklara uyarı: Borsada rekor sonrası yeni tahmin!
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İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, Borsa İstanbul'da yaşanan yükseliş trendini ve önümüzdeki dönemlere dair beklentileri değerlendirdi.

Özer, Seçim sonrasında atılan adımlar ve  ortodoks politikalarının  yatırımcıda güven oluşturduğunu belirterek, "Yabancı yatırımcıların ilgisi yeniden arttı ve bu da borsada yükseliş trendini destekledi" dedi.

TREND DEVAM EDECEK Mİ?

Borsadaki rekor serisinin devam etmesini bekleyen Seda Yalçınkaya Özer, 2024 yılı için 12 bin hedef seviyesini yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışı beklentisi olduğunu da vurgulayarak Borsa İstanbul'da yeni bir hikaye yazıldığını ve önümüzdeki dönemde yükseliş trendinin devam edeceğini ifade etti.

BORSANIN KARŞISINDA YER ALAN NEGATİF FAKTÖRLER

Borsanın karşısında yer alan negatif faktörlere ilişkin ise şunları kaydetti:

"2023 yılında hazırlanan 2024 yılı strateji raporunda jeopolitik risklerin küresel piyasalar üzerinde önemli bir etken olarak belirtildiği ve bu riskin 2024 yılında da devam ettiği vurgulandı. Bu durum, yatırımcı iştahını olumsuz etkileyerek borsa üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturabilir. Ekonomiden uzaklaşan ve farklı gündemlere odaklanan bir iç siyasi ortamın, piyasalarda kafa karışıklığı yaratabilir ve yatırımcıların güvenini zedeleyebilir. Döviz kurlarında ani ve beklenmedik dalgalanmalar, yatırımlara zarar verebilir ve piyasalarda panik yaratabilir.  Kur riskini yönetmek, yatırımcılar için kritik önem taşıyor."

Araştırma Müdürü Özer, borsadaki yabancı yatırımcı ilgisi dair "2024 yılı başından bu yana hem hisse senedi hem de tahvil piyasalarına toplamda 900 milyon doların üzerinde yabancı yatırımcı girişi gerçekleşti. Şubat ayı hariç tüm aylarda net girişler gözlemlendi" ifadelerini kullandı.

YABANCILAR EN FAZLA İKİ SEKTÖRE İLGİ GÖSTERİYOR

Yabancı yatırımcı girişlerinin yılın ikinci yarısında daha da hızlanacağı belirterek en fazla ilgi gösterilen sektörler olarak bankacılık ve holding hisseleri olduğunu vurguladı. Özer, "Yabancı yatırımcılar, bankacılık endeksine en fazla ilgi gösteren grup. Bu durum, güçlü sermaye yapıları, yüksek karlılıkları ve istikrarlı büyümeleri nedeniyle bankaların cazip yatırım araçları olarak görülmesinden kaynaklanıyor. Holdingler de yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer sektör. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren holdingler, yatırımcılara sektörel çeşitlilik ve yüksek getiri potansiyeli sunuyor" şeklinde konuştu.

BORSADA REKOR BEKLENTİSİ

Borsadaki beklentileri ilişkin de konuşan İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, ısa vadede sektör ve hisse bazlı seçim yapmanın öne taşıdığını belirterek sürekli al-sat yapmak yerine, güçlü ve gelecek vadeden sektör ve hisselere odaklanmak gerektiğini savundu.

Uzun vadede 14.000-15.000 seviyelerine ulaşılabileceği öngören Seda Yalçınkaya Özer, 2025 yılı ve sonrasında bu seviyenin de üzerine çıkılması mümkün olacağını söyledi.


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