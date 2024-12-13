Borsa güne düşüşle başladı: Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:38

Güncelleme: 13.12.2024 - 10:38

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,48 puan ve yüzde 0,30 azalışla 10.028,15 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,48 ile bilişim, en çok kaybettiren ise banka oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa paralel 10.058,63 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Ülkede açıklanan enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller enflasyonla mücadelenin beklenenden daha çok zaman alabileceği endişelerini beslerken, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.150 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.