Borsa güne yatay başladı: 21 Ekim 2025 Salı Borsa İstanbul'da son durum

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,70 değer kazanarak 10.484,39 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,02 puan ve yüzde 0,03 artışla 10.487,41 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,05 düştü.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,81 ile metal eşya makina olurken, en fazla gerileyen ise yüzde 1,48 ile turizm oldu.

KÜRESEL PİYASALAR POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla pozitif seyrediyor.

Analistler, bugün yurtiçinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, konumunda olduğunu kaydetti.