Borsa güne yükselişle başladı: 11 Nisan 2025 Cuma Borsa İstanbul'da son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yükselişle başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.352,49 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,91 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.352,49 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,44 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,85 ile turizm, en fazla kaybettiren yüzde 1,47 ile spor oldu.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kazanarak 9.338,58 puandan tamamladı.
KÜRESEL PİYASALARDA RİSK ALGISI YÜKSEK
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarında sık değişikliğe gitmesi yatırımcıların karar almasını zorlaştırırken, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanacağına yönelik endişeler, risk algısını yüksek seviyede tutuyor.
Analistler, bugün yurtiçinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurtdışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Euro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç, 9.300 ve 9.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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