Borsa İstanbul'da 'Çin etkisi': Endekslerde büyük düşüş!
Çin'in ABD'ye yönelik gümrük vergilerini artırma kararı, küresel piyasalarda yeni bir dalgalanma yarattı. Borsa İstanbul, Çin'den gelen haberlerle birlikte değer kaybı yaşarken, piyasalardaki belirsizlik devam ediyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı yeni tarifelerin ardından, birçok ülkenin müzakereye açık olması piyasalarda iyimser bir hava yaratmıştı. Ancak, Çin'in tarife misillemesi ve ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 104'e çıkarmasının ardından piyasalar yeniden sert düşüşlere yöneldi. Bugün ise, Çin'in ABD'ye yönelik ek gümrük vergisini yüzde 84'e yükseltmesiyle piyasalarda dalgalanma daha da derinleşti. Bu gelişmeler sonrası Borsa İstanbul'da kayıplar hızlandı.
BORSA İSTANBUL'DA ÇİN ETKİSİ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 9.409 puana geriledi. Çin'den gelen haberle birlikte düşüş hız kazandı ve saat 14:48 itibarıyla endeks yüzde 1,73 azalarak 9316 puanda işlem gördü. Aynı dakikalarda bankacılık endeksi yüzde 3,20, holding endeksi ise yüzde 1,18 düşüş yaşadı. Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu.
BIST 100 endeksinde teknik olarak 9.500 ve 9.600 puan direnç, 9.350 ve 9.250 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,74 artışla 9.477 puandan tamamlamıştı.
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