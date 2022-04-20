Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 2.528,24 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,0 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 2.528,24 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,32 ile turizm oldu.
BIST 100 endeksi, dün 2.533,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,36 artarak kapanış rekorunu 2.519,24 puana taşıdı.
'RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI' ETKİSİ SÜRÜYOR
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin giderek daha da "şahinleşen" yönlendirmeleri, Rusya-Ukrayna savaşında yeniden şiddetlenen çatışmalar ve Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs salgınıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının toplantısının gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, ABD'de yoğunlaşan bilanço dönemi ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından izlenmeye devam edileceğini bildirdi.
Analistler, veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu ve ikinci el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.490 ve 2.440 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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