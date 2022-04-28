Borsa güne yükselişle başladı

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:04

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,53 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 2.461,96 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,08'le ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 1,78'le iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından kapanışa yakın etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 1,37 artışla 2.451,43 puandan tamamladı.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler, merkez bankalarına yönelik sıkılaştırma beklentileri ve büyümeye dair artan kaygılara karşın bilanço sezonunda beklentilerden iyi gelen şirket karlılıklarının pay piyasalarında iyimserliği desteklediğini bildirdi.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yanı sıra yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyrinin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.370 seviyesinin destek, 2.490 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

TCMB'nin yılın ilk Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2022 sonunda orta noktası yüzde 23,2 olmak üzere, yüzde 18,6 ile yüzde 27,8 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.