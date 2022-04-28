Piyasada son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (28.04.2022)

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:13

Kamunun yön belirleyiciliği olduğu kur bu ay ilk kez 14.8'in üzerine çıkarken piyasalarda ABD başta olmak üzere küresel merkez bankası sıkılaştırma adımlarının yarattığı sert satış baskısı gibi etkiler dış gündemde takip ediliyor.

TCMB ihracatçılardan ve turizm dahil döviz kazandırıcı hizmetlerden döviz varlıklarını artırıcı adımlarını güçlendirerek sürdürüyor.

Bu kesimlerden elde ettiği dövize rağmen TCMB'nin swap hariç döviz rezervleri eksi 45 milyar dolar seviyelerinde kalırken bu gerçekleşme TCMB'nin yeni yöntemlerle elde ettiği dövizin kamunun belirleyici olduğu kur politikasında yılbaşından beri döviz satışında kullandığını gösteriyor.

Piyasalar enerji maliyetlerindeki artışla birlikte ekonomi politikalarının her geçen gün daha fazla dövize ihtiyaç duyması nedeniyle sürdürülebilirlik konusunda büyük endişeler taşıyor.

Hükümet ise kurda istikrarın sağlandığı ve faiz sorunun bittiğini, bundan sonra da sırada yüksek enflasyonda yılsonuna doğru başlayacak düşüş olduğunu söylüyor.

Hali hazırda yüzde 60'ı aşan enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 70-80 bandına kadar yükselmesi beklenirken, yılsonu enflasyon beklentileri de her geçen gün belirginleşen yukarı revizyonlarla yüzde 55'i aştı.

TCMB'nin bugün belirgin yukarı güncellemesi beklenen enflasyon tahmini 2022 yılı sonu için orta noktası yüzde 23.2 olmak üzere, yüzde 18.6 ile yüzde 27.8 aralığında bulunuyor.

Bankacılar yılsonu tahminlerinin ötesinde bankanın rapor içinde paylaştığı grafiklerden daha kısa vadeli ve piyasa tahminlerine daha yakın gerçekleşmesi olan enflasyon tahmin patikasını da izleyecekler.

BDDK ise bankalardan platformlar aracılığı ile gerçekleştirdikleri döviz işlemlerini şube, hazine ve mobil bankacılığa taşımasını da istedi.

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna işgali ile yerleştiriği 14.5-15 dar bandında kalmaya devam ederken geçen haftaya göre kurda sınırlı da olsa yükselişler de görülüyor. Dolar/TL Nisan ayında ilk kez 14.8'i aşmış durumda. TL'nin dolar karşısındaki bir aylık değişimi hala sıfır seviyesinde. Kur bu sabah 08.31'de 14.8200/14.8250 seviyesinde.

ERDOĞAN'IN SUUDİ ARABİSTAN ZİYARETİ TAKİP EDİLECEK

Bugün iç piyasada Nisan ayı ekonomik güven endeksi takip edilecek.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a düzenleyeceği 2 günlük ziyaret de piyasanın ana gündeminde yer alıyor.

Cumhurbaşkanlığı "Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi imkânları ele alınacaktır" dedi.

Ankara son yıllarda Arap ülkeleri ile durma noktasına gelen ilişkileri onarmak için bir dizi adım attı. Bu kapsamda ekonomik ilişkilerde olası gelişmeler de piyasalarda yakından takip ediliyor.

Kamunun belirleyici olduğu kur politikasında ihtiyaç duyulan dövizin her gün artıyor olması nedeniyle piyasa Suudi Arabistan'dan TCMB swap, ticaretin yeniden canlanması ve olası özel sektör işbirlikleri gibi adımlarların döviz dengesine katkı verip vermeyeceğini takip edecekler.

TCMB'nin 28 milyar dolara ulaşan uluslararası merkez bankaları ile swap adımlarını genişletirken görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudia Arabistan da yer alıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA SERT SATIŞ BASKISI

Dünya borsaları teknoloji şirketlerinin bilançolarından destek bularak yükseldi, ancak Avrupa'daki enerji krizi ve Çin'de devam eden tecrit uygulamaları nedeniyle temkinli işlemler görüldü ve yatırımcıların güvenli varlıklara ve tahvil getirilerine yönelmesiyle dolar değer kazanarak 20 yılın zirvesine yaklaştı.