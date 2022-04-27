Borsa ilk yarıda düştü

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kaybetti.

IHA
27 Nisan 2022 Çarşamba, 13:30
Borsa ilk yarıda düştü
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kaybetti.

Endeks, 18,2 puan azalarak 2.409,59 puan olurken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti. 


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