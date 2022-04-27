Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kaybetti.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kaybetti.
Endeks, 18,2 puan azalarak 2.409,59 puan olurken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kaybetti.
Video Haberler
- İki faya dikkat çekip tsunami uyarısında bulundu
- Matbaa kurup sahte döviz basmışlar
- Gazeteci zabıtalar tarafından darbedildi
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- 'Emniyet, kask numarası belli olan polisleri bulamıyor'
- 'Kahrolsun istibdat!'
- Ölen pilot Furkan Otkum hakkında kahreden ayrıntı
- Doğu Perinçek’ten 'Gezi Parkı' açıklaması
- Kedi katiline 2 yıl hapis
- Karaismailoğlu'nun 'hızlı tren' açıklaması gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu artık aday
- Erdoğan duyurdu: Maske kaldırıldı
- Mehmet Ceyhan'dan yurttaşlara uyarı
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- Eşi tweet attı, Vali kızağa alındı
- Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
- Kazaya davetiye çıkaran pist
- Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi itirafçı çıktı
- Gezi Davası protestosuna polis saldırısı
- Maskeleri çıkarttırdı