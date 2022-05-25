CHP'li Sarıbal: Derhal dünya borsalarından uygun fiyatla şeker getirilmeli
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, büyük bir şeker krizi yaşandığına dikkat çekerek "Derhal dünya borsalarından uygun fiyatla şeker getirilmeli, hem halkımıza hem de sanayiciye dağıtılmalı" dedi.
CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sanayide yaşanan şeker krizini gündeme getirdi.
Şeker Kanunu'nun çıkmasıyla şeker pancarının ekilmesine kota getirildiğini ve şeker fabrikalarının özelleştirildiğini de anımsatan Sarıbal, "Bugün yaşanan şeker sorununun altında Şeker Kanunu, kotalı, sözleşmeli ekim ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yatıyor" ifadesini kullandı.
Sarıbal, şeker fabrikalarının satılmaması için çok mücadele ettiklerini, bugün yaşanan şeker krizinin de bu mücadelede ne kadar haklı olduklarını gösterdiğine dikkat çekti.
"İKTİDAR SEYREDİYOR"
Kamunun elinde olan şeker fabrikalarının Türkiye'deki şeker üretiminin yarısını bile karşılayamadığını belirten Sarıbal, kooperatifler ve özel sektörün elinde olan fabrikaların yıllık üretilen şekerin yüzde 60'ını karşıladığını söyledi.
Sarıbal, dünya borsalarında şekerin tonunun 550 dolar, Türkiye'de ise 1250 dolar olduğunu dile getirerek, "Büyük bir şeker krizi var. Sanayici şeker bulamamakta, iktidar sadece seyretmekte. Derhal dünya borsalarından uygun fiyatla şeker getirilmeli, hem halkımıza hem de sanayiciye dağıtılmalı" diye konuştu.
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın, ana bina ve hizmet binaları dışındaki bütün gayrimenkullerin acil satılması için tutum sergilediğini söyleyen Sarıbal, bu konuda soru önergesi hazırladıklarını belirtti.
Video Haberler
- Maymun çiçeği virüsü açıklaması: Türkiye'de görüldü mü?
- CHP'den 'Özel sektör değil devlet üretmeli' tepkisi
- 'Ürün satma' bahanesiyle 100 kişiyi dolandırdılar
- Akşener, Davutoğlu ile görüştü
- Yılda 852 bin kişi ziyaret edebilecek
- Sosyal medya fenomenine 'birine benzettik' saldırısı
- Uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
- Apolas Lermi: Asıl hedef Ekrem İmamoğlu
- Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
- Cinayetin delili kemikler, 'hayvanlara' ait çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Koç-ROK tartışmasının sahne arkası
- Sedat Peker de devreye girdi
- Teksas'ta katliam: 21 ölü!
- 'Para gönderttiğin paravanın başında ailenden kim var?'
- AKP'li isimler A Haber'de yanıt verme sırasına girdi
- Atatürk bir kez daha haklı çıktı
- Külünk'ten tehdit paylaşımları!
- Evdeki 3 kişinin ifadeleri ortaya çıktı
- Merkez Bankası hakkında kritik iddia
- AKP'den ilk yanıt geldi