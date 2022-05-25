CHP'li Sarıbal: Derhal dünya borsalarından uygun fiyatla şeker getirilmeli

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 14:01

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sanayide yaşanan şeker krizini gündeme getirdi.

Şeker Kanunu'nun çıkmasıyla şeker pancarının ekilmesine kota getirildiğini ve şeker fabrikalarının özelleştirildiğini de anımsatan Sarıbal, "Bugün yaşanan şeker sorununun altında Şeker Kanunu, kotalı, sözleşmeli ekim ve şeker fabrikalarının özelleştirilmesi yatıyor" ifadesini kullandı.

Sarıbal, şeker fabrikalarının satılmaması için çok mücadele ettiklerini, bugün yaşanan şeker krizinin de bu mücadelede ne kadar haklı olduklarını gösterdiğine dikkat çekti.

"İKTİDAR SEYREDİYOR"

Kamunun elinde olan şeker fabrikalarının Türkiye'deki şeker üretiminin yarısını bile karşılayamadığını belirten Sarıbal, kooperatifler ve özel sektörün elinde olan fabrikaların yıllık üretilen şekerin yüzde 60'ını karşıladığını söyledi.

Sarıbal, dünya borsalarında şekerin tonunun 550 dolar, Türkiye'de ise 1250 dolar olduğunu dile getirerek, "Büyük bir şeker krizi var. Sanayici şeker bulamamakta, iktidar sadece seyretmekte. Derhal dünya borsalarından uygun fiyatla şeker getirilmeli, hem halkımıza hem de sanayiciye dağıtılmalı" diye konuştu.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın, ana bina ve hizmet binaları dışındaki bütün gayrimenkullerin acil satılması için tutum sergilediğini söyleyen Sarıbal, bu konuda soru önergesi hazırladıklarını belirtti.