Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 artışla 2.578,72 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,96 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 2.578,72 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,27 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1'le tekstil ve deri, en çok kaybettiren yüzde 0,36'yla finansal kiralama faktöring oldu.
BIST 100 endeksi, dün 2.585,78 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, önceki güne kıyasla yüzde 0,85 değer kazanarak kapanış rekorunu da 2.568,76 puana taşıdı.
KÜRESEL RİSK İŞTAHI DÜŞÜK
Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki şahin ton nedeniyle küresel risk iştahının düşük seyrettiğini kaydetti.
Bugün, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri ile OPEC toplantısından gelecek haberlerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.585 ve 2.600 seviyelerinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.
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