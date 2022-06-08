Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 artışla 2.667,54 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,35 puan ve yüzde 0,73 değer kazanarak 2.667,54 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,78 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,01'le ulaştırma oldu.
BIST 100 endeksi, dün 0,07 puan artarak 2.648,19 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.656,17 puana taşıdı.
PAY VE TAHVİL PİYASALARINDA OYNAKLIK SÜREBİLİR
Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, bu süreçte hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini söyledi.
Bugün OECD ekonomik görünüm raporunun yanı sıra Almanya'da sanayi üretimi, Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.690 puanın direnç, 2.620 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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