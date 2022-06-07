Avrupa borsaları düşüşle açıldı

07 Haziran 2022 Salı, 10:26

Avrupa borsaları, Almanya'da fabrika siparişlerinin beklentilerin çok altında kalmasının ardından güne düşüşle başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.602 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 azalışla 6.517 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,51 değer kaybıyla 24.440 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,14 azalışla 8.824 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,0691'den işlem görüyor.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin, zirveden dönüş sinyali verebileceği beklentisi artsa da ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasının pay piyasalarında tedirginliğe neden olduğunu kaydetti.

130 BAZ PUAN FAİZ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısında varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruduğunu ancak para piyasası fiyatlamalarına göre bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktardı.

Analistler, bugün İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) yanı sıra ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson, lideri olduğu Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı. Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.

Ayrıca, bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da fabrika siparişleri nisanda aylık yüzde 2,7 azalışla beklentilerin altında kaldı.