Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 artışla 2.526,73 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,59 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2.526,73 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,62 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,47'yle bilişim oldu.
BIST 100 endeksi, dün küresel çapta risk iştahının düşük seyretmeye devam etmesiyle gerileyerek, günü yüzde 1,30 değer kaybıyla 2.510,14 puandan tamamladı.
RİSK İŞTAHI DÜŞÜK SEYRETTİ
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak için atacağı adımların ülkeyi resesyona sokacağı endişesiyle risk iştahının düşük seyrettiğini ifade etti.
Fed yetkililerinin daha önce olasılık dışı olarak nitelendirdikleri 75 baz puanlık faiz artışının, bu sabah itibarıyla yüzde 96 ihtimalle para piyasalarında Fed'in faiz kararına ilişkin en güçlü beklenti konumuna geldiğine işaret eden analistler, yarın açıklanacak karar öncesi piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.
Analistler, yurt içinde bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.480 ve 2.440 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
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