Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin ne kadar oldu? (14 Haziran 2022)
Bitcoin ve ether, kripto para borçlanma platformu Celcius Network'ün para transferlerini askıya almasının ardından 18 ayın yeni dip seviyelerine gerilerken diğer kripto paralarda son günlerde görülen keskin düşüş devam etti.
Bitcoin dün kaydettiği yüzde 15 kaybın üzerine bugün yüzde 7.2 düştü ve 20,816 dolar ile aralık 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.
Dünyanın en büyük kripto para birimi olan bitcoin cuma'dan bu yana yüzde 28, yıl başından bu yana ise yüzde 50 değer kaybetti.
ETHEREUM'DA YÜZDE 10 DÜŞÜŞ
İkinci en büyük kripto para birimi olarak görülen ether yüzde 10 düşerek 1,075 dolara kadar geriledi ve Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
Daha az yaygın olan kripto paraların verdiği kayıplar ise daha büyük oldu.
CELCİUS İŞLEMLERİNİ DURDURDU
Yatırımcıların kripto paralarına mevduat gibi faiz veren Celcius, dün erken saatlerde yaptığı açıklamada olağanüstü piyasa koşullarını gerekçe göstererek "varlıkları korumaya yönelik önlemler alırken likidite ve faaliyetlerin istikrarını sağlamak" üzere para çekme işlemlerini ve hesaplar arası para aktarma işlemlerini dondurduğunu belirtmişti.
Yüksek enflasyon nedeniyle yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması kripto paraları da etkiliyor. ABD'nin S&P 500 endeksi dün art arda dördüncü günde de gerilerken, hisse piyasalarındaki düşüş daha keskin olaran kripto borsalarına da yansıdı.
Kripto para işlemleri yürüten Silvergate Capital bankası hisseleri dün yüzde 16.7, bilançosunda bitcoin taşıyan yazılım şirketi MicroStrategy yüzde 25.2, kripto para takas platformu Coinbase Global ise yüzde 11.4 geriledi.
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