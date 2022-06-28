Borsa güne yükselişle başladı
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,10 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 2.545,35 puana yükseldi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 2.545,35 puandan başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41'le metal eşya, makina, tek kaybettiren yüzde 0,03'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,97 azalışla 2.529,26 puandan tamamladı.
MAKROEKONOMİK VERİLER PİYASLAR İÇİN ÖNEMLİ
Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon ve enflasyon endişeleri arasında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yarından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik verilerdeki işaretlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.
Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de ise dış ticaret açığı, konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 ve 2.480 seviyelerinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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