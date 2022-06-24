ABD borsasının ana endeksleri artıda açılmaya hazırlanıyor

ABD borsasının ana endeksleri, ekonomik büyümenin yavaşladığına dair işaretler ve emtia fiyatlarındaki düşüşün, Fed'in enflasyonu sınırlamak için agresif faiz artırımına gideceğine dair beklentileri hafifletmesiyle artıda açılmaya hazırlanıyor.

Reuters
24 Haziran 2022 Cuma, 17:41
ABD borsasının ana endeksleri artıda açılmaya hazırlanıyor
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ABD borsasının ana endeksleri, ekonomik büyümenin yavaşladığına dair işaretler ve emtia fiyatlarındaki düşüşün, Fed'in enflasyonu sınırlamak için agresif faiz artırımına gideceğine dair beklentileri hafifletmesiyle artıda açılmaya hazırlanıyor.

TSİ 1619 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.69 artıda, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.79 artıda bulunuyor.

Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.92 artıda bulunuyor.



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