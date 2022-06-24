ABD borsasının ana endeksleri artıda açılmaya hazırlanıyor
ABD borsasının ana endeksleri, ekonomik büyümenin yavaşladığına dair işaretler ve emtia fiyatlarındaki düşüşün, Fed'in enflasyonu sınırlamak için agresif faiz artırımına gideceğine dair beklentileri hafifletmesiyle artıda açılmaya hazırlanıyor.
ABD borsasının ana endeksleri, ekonomik büyümenin yavaşladığına dair işaretler ve emtia fiyatlarındaki düşüşün, Fed'in enflasyonu sınırlamak için agresif faiz artırımına gideceğine dair beklentileri hafifletmesiyle artıda açılmaya hazırlanıyor.
TSİ 1619 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0.69 artıda, S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.79 artıda bulunuyor.
Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.92 artıda bulunuyor.
Video Haberler
- Paraşütüne binen anne ve 2 çocuğu havada askıda kaldı
- 'Saray'a yönelince ortaya çıktı'
- İstanbul'da uyuşturucu baskını: Evini seraya çevirmiş
- İmza atan Okan Buruk'tan samimi açıklamalar!
- 'O paraları Türkiye’ye getireceğiz'
- 'Zaman zaman sohbetlerinde bulunurduk'
- İmamoğlu'ndan, İstanbullulara 'İstanbul Senin' çağrısı
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- Marmaris’ten yürek yakan görüntüler
- Bu da peruklu hırsız
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin oy oranında sert düşüş!
- Peker'den Ağar hakkında yeni iddialar
- Bakan Bilgin'den ara zam açıklaması
- 'Şeytanın aklına gelmeyecek hesaplar'
- BDDK'den TL ticari kredi kullanımında yeni koşul
- Erdoğan'dan gazetelere ilan
- Selman'ın selamı yanıtsız kaldı
- Erdoğan'dan Marmaris'te 'idam' çıkışı
- İsmailağa cemaatinin yeni lideri açıklandı
- 'Bu kez ciddi krizle karşıyayız'