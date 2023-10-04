Borsa güne yükselişle başladı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:11

Güncelleme: 04.10.2023 - 10:11

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,20 puan artışla ve yüzde 0,12 değer kazanarak 8.523,74 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,13 artış kaydetti.

Tüm sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,11 ile bilişim oldu.



Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü 8.513,54 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.562,70 puana taşıdı.

PİYASA BEKLENTİLERİNİ AŞTI

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına dair güçlü duruşun sürdüğüne işaret etmesinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını uzun bir süre devam ettireceğine ilişkin endişeleri artırmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin yoğun veri gündemine çevrildiğini ifade etti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısının, ağustosta bir önceki aya kıyasla 690 bin artışla 9 milyon 610 bine yükselerek piyasa beklentilerini aştığını hatırlatan analistler, Fed'in sıkı para politikasına rağmen iş gücü piyasasında güçlü duruşunu sürdürdüğüne işaret etti.

Analistler, ABD hazine tahvillerinde hızlanan satışlarla yükselişine devam eden 10 yıllık tahvil getirilerinin, yüzde 4,85'e çıkarak Ağustos 2007'den bu yana en yüksek seviyesine geldiğini anımsatarak, yüksek tahvil faizlerinin ABD ekonomisini yavaşlatabileceği ve bu durumun da küresel ekonomiyi etkileyeceğini hatırlattı.

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 42. maddesi gereğince Merkez Bankası'nın faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumu yapan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Yıllık enflasyonda düşüşü baz etkisiyle Mayıs 2024'ten sonra görmeye başlayacağız. 2025'te istikrar dönemi olacak ve 2026'da enflasyonu tek haneye indireceğiz." dedi.





Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI ve ABD'de ADP tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.500 ve 8.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.