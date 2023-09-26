Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota

Borsa İstanbul, tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda işlenmemiş altın ithalatı kotasının genişletildiğini duyurdu. İşlenmemiş altın ithalatına Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci bir kararına kadar üye bazında kota uygulanacak.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:50
Borsa İstanbul duyurdu: Altın ithalatında üye bazında kota
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İşlenmemiş altın ithalatına kota uygulamasının kapsamı genişletildi.

Borsa İstanbul’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, işlenmemiş altın ithalatına Hazine ve Maliye Bakanlığının ikinci bir kararına kadar üye bazında kota uygulanacağının bildirildiği hatırlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kota kapsamına, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 7108.12.00.00.12 standart dışı işlenmemiş altın ile 7108.12.00.00.13 standart işlenmemiş altına ek olarak, 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00, 7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatları da dahil edildi.

Bu nedenle 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00, 7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatlarının Borsa İstanbul’a yazılı olarak bildirilmesi gerektiği belirtildi.


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