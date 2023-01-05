Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı
Borsa İstanbul'da satışların yüzde 5,01'e varmasıyla devre kesici uygulaması devreye girdi.
Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle başlasa da saat 10:00’dan sonra sert satışlar görüldü.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 5.555,99 puana yükseldi.
Saat 16:31:12 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girdi. Borsa Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurdu.
BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?
Devre kesici terimi, borsada alım-satımı geçici olarak durduran bir acil durum önlemini ifade eder.
Devre kesiciler; panik satışını engellemeyi amaçladığı gibi, söz konusu panik alımlar olduğunda da tetiklenebilir. S&P 500 ve BIST 100 gibi geniş piyasa endeksleri yanı sıra hisse senetleri için de yaygın olarak kullanılır.
Devre kesiciler; dünya çapındaki borsalarda, fiyatlar önceden tanımlanmış seviyelere ulaştığında borsada alım-satımı otomatik olarak durdurarak çalışan geçici önlemlerdir.
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