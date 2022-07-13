Borsa günün ilk yarısında geriledi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0.35 azalışla 2.425,58 puana geriledi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8.44 puan değer kaybederek 2.425,58'e indi.
Toplam işlem hacmi 10.1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1.11, holding endeksi yüzde 0.10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6.09 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 1.15 ile metal ana sanayi oldu.
Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında önemli belirleyicilerden olan enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.
Bugün, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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