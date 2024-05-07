Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 değer kaybederek 10.169,94 puana indi.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:46
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Abone Ol google-news

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,15 puan azalışla 10.169,94 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 53 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,86 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 4,80 ile spor oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu sene başlayacağına yönelik fiyatlamaların güçlü olması risk iştahını beslemeye devam ederken yurt içi piyasalar negatif ayrışıyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu ancak Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


borsa haberleri Borsa İstanbul haberleri

İlgili Haberler

Kripto borsası Binance’ın üst düzey çalışanları tutuklandı

Kripto borsası Binance’ın üst düzey çalışanları tutuklandı
Borsa güne nasıl başladı?

Borsa güne nasıl başladı?
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ankara Emniyeti'ne ilişkin iddialara yönelik müfettiş görevlendirdi
Akaryakıta çifte indirim geliyor: 7 Mayıs 2024 Salı güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…

Akaryakıta çifte indirim geliyor: 7 Mayıs 2024 Salı güncel benzin motorin ve LPG fiyatları…
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüşen Ayşe Ateş: İfademi iddianameye eklememişler, isimleri açıklayacağım
Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 gözaltı

Şanlıurfa’da uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 53 gözaltı
Bir sigara grubuna daha zam!

Bir sigara grubuna daha zam!
Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları

Modanın büyük gecesi… Met Gala 2024! İşte dünyaca ünlü isimlerin tarzları
İsmailağa’dan kovulan Cübbeli’den sert sözler: ‘Hakkımı haram ediyorum’

İsmailağa’dan kovulan Cübbeli’den sert sözler: ‘Hakkımı haram ediyorum’
Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları güne yatay seyirde başladı! Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 7 Mayıs 2024 güncel altın fiyatları…