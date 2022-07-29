Borsa günün ilk yarısında yükseldi

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:18

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8.95 puan değer kazanarak 2.552.28'e çıktı.

Toplam işlem hacmi 11.5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0.03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0.91 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.11 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren ise yüzde 1.17 ile sigorta oldu.

Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentileri ve açıklanan 2. çeyrek şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

ABD EKONOMİSİ TEKNİK OLARAK RESESYONA GİRDİ

ABD ekonomisi, dün açıklanan makroekonomik verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0.9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1.6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını ve işletmelerin büyüdüğünü kaydetti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.