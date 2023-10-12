Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kazanarak 8.446,10 puana çıktı.

AA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 13:47
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,46 puan artarak 8.446,10 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 53,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,17, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,45 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

PİYASALARDA ABD ENFLASYON VERİLERİ BEKLENİYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinde güvercin bir ton kullanmasıyla pozitif seyrini sürdürdüğünü belirterek, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Geçen hafta açıklanan tarım dışı istihdam verisi ve dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış hızının beklentileri aşmasının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktaran analistler, dün akşam açıklanan Fed'in toplantı tutanaklarında ekonomik görünüme ilişkin yüksek belirsizliğin bankayı temkinli olmaya ittiğini ortaya koyduğunu bildirdi.???

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışması dünya genelinde tedirginliğe neden olmaya devam ediyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de TÜFE, haftalık işsizlik başvuruları ve hazine nakit dengesi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.600 seviyesinin direnç, 8.400 ve 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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