İngiliz bankadan çarpıcı tahmin! Borsada yükseliş sürecek mi?

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:05

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:05

İngiltere merkezli banka HSBC, seçimlerin ardından yeni ekonomi ekibinin atanmasından bu yana geleneksel makro politikaya devam eden dönüş ile Türk hisse senedi piyasasında şimdiden keskin bir yükselişe tanık olduklarını, bunun daha da ileriye gideceğini düşündüklerini belirtti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, HSBC tarafından yayımlanan strateji raporunda, Türk hisse senetleri için 'endeksin üzerinde getiri' yönünde öngörü devam ettirildi.

BÜYÜME TAHMİNİ

HSBC analistleri ayrıca temel senaryosunun 2024 yılında büyümenin yavaşlaması ile birlikte kademeli olarak ekonomik düzeltmenin sağlanması yönünde olduğunu belirterek, eylül ayında büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,0'e çektiğini hatırlattı.

Öte yandan HSBC, makro istikrarın en iyi göstergesi olduğunu düşündüğü cari açığın da önümüzdeki iki yılda daralmasını bekliyor.