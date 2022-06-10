Borsa haftanın son gününe düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,94 azalışla 2.547,43 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24.13 puan ve yüzde 0.94 değer kaybederek 2.547,43 puana geriledi.
Bankacılık endeksi yüzde 1.51 ve holding endeksi yüzde 1.41 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0.15'le ticaret, en fazla kaybettiren yüzde 2.05'le madencilik oldu.
BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1.23 artışla 2.571,57 puandan tamamladı.
SATIŞ YÖNELİMİ VAR
Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'nin bugün açıklanacak mayıs ayı enflasyon verileri öncesi yüksek oynaklıkla birlikte satıcılı bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise ekonomi yönetiminin finans istikrarı güçlendirmek için attığı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
ABD'de enflasyon martta yüzde 8.5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8.3'e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8.3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da pay piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyor.
Veri öncesi ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3.07 ile yaklaşık bir
ayın en yüksek seviyesini gördüğüne işaret eden analistler, tahvil piyasasındaki
hareketliliğin de yakından takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde
2.600 puanın direnç, 2.500 ve 2.440 puanın destek konumunda bulunduğunu
bildirdi.
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