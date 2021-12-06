Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa, haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı.
Borsa, haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı.
Endeks, 10,79 puanlık artışla 1.921,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.
Video Haberler
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü
- Kavcıoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak sözler