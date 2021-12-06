Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa, haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı.

IHA
06 Aralık 2021 Pazartesi, 10:48
Borsa haftaya rekorla başladı
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Borsa, haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftaya yüzde 0,56'lık yükselişle başladı.

Endeks, 10,79 puanlık artışla 1.921,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. 


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