Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 yükselerek 9.639,23 puanla rekor seviyeden başladı.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 10:14
Borsa haftaya rekorla başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 9.639,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,37 değer kazancıyla 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam etmesinin ardından karışık bir seyirle haftaya başladığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi, ABD'de tüketici enflasyon beklentileri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.


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