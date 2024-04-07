Otobüs biletlerine bayram zammı: Biletler karaborsada

Yayınlanma: 07.04.2024 - 15:43

Güncelleme: 07.04.2024 - 15:45

Ramazan Bayramı nedeniyle şehirler arası ulaşımda yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Esenler’de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketliliği görüntüledi.

Çoğu memleketine gidecek olan yolcular, bilet fiyatlarından dert yakındı. Konya’ya gideceğini söyleyen bir yurttaş, “Bileti yaklaşık 10 gün önce aldım. Şu anda açık artırmayla gidiyor biletler. Bayram fırsatını değerlendiriyor onlar da. Bin lira ya aldım bileti. Daha önce 650-700 lira arasındaydı. Bayramdan sonra dönüş yapacağım tekrar. Onu almadım. Hızlı trenle gelmeyi düşünüyorum” dedi.

“HEP FIRSAT KOLLUYORUZ İNSANLIK OLARAK”

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinden İstanbul’a aktarma yoluyla Kastamonu’ya gideceğini söyleyen bir yurttaş da mağduriyetini şöyle anlattı:

“Tek firma olduğu için bilet zaten bulamıyoruz. Bayram tatili zaten yoğun. Herkes memleketine gidiyor. Mecbur gitmek zorundayım çünkü 9 gün tatil. Bilet fiyatları yüksek. Bundan bir ay önce 800 liraya buradan gidiyordum, şu an bin 200, bin 300 lira. Bayram tatilinde zaten köprü ücretleri ücretsiz. Bilet fiyatları gerçekten yüksek, bu konuda mağduriyet yaşıyoruz. Yer sıkıntısı zaten var. Deprem oluyor, ev kiraları artıyor. Hep zaten böyle fırsat kolluyoruz insanlık olarak. Ülke zaten zor durumda. En azından bilet fiyatlarını makul seviyede tutsalardı ya da sabit tutsalardı çok daha iyi olurdu. Bir hafta önce Kastamonu bilet fiyatlarına baktım, 900 küsur istiyordu. Şu an aldım bin 200 liraya. Emekliler gidecek memleketine. Emeklilerin durumu zaten ortada. İndirimli olması iyi olurdu bizim için ama tamamen hayal kırıklığı oldu. Benim sürekli koltuk numaram değişti. Ek sefer çıkaracaksanız ben koltuk numaralarıyla uğraşmak zorunda değilim.”

“BİLETİ BİR AY ÖNCE ALDIM”

Eşiyle ve kızıyla birlikte Düzce’ye gideceklerini dile getiren başka bir yurttaş ise “Bayram dolayısıyla ücretler artmış durumda. Bayramdan sonra eski seviyesine gelmesini arz ediyoruz. Gerçekten ekonomik kriz herkesi etkiliyor. Bir hafta kalacağım. Bileti bir ay önce aldım. İyi ki de aldım. Bugün sordum yazıhaneye, 700 lira. Ben aldım 3 kişi, bin 500 lira. 600 lira fark var. Kârımız oldu. Dönüş biletini de bugün aldım. Bayram dolayısıyla herkes mecbur kalıyor, firmalar da onun için artırıyor. Akaryakıt fiyatları uçuyor, normal karşılıyoruz” dedi.

Bir kız çocuğu da kameraya tebessüm ettiren “Bayram olacak, çok mutluyuz. Haberde kalın, görüşürüz” mesajını verdi.