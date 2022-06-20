Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,62 artışla 2.548,95 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,62 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.548,95 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,89'la ulaştırma oldu.
BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 1,93 artışla 2.533,33 puandan tamamladı.
PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR
Analistler, küresel pay piyasalarının resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını belirterek, hafta boyunca önemli merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.
Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve diğer yetkililerin tahvil faizlerindeki oynaklığı azaltacak araca ilişkin açıklama yapmasının beklendiğini dile getiren analistler, açıklamaların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.
Analistler, bugün ABD piyasalarının kapalı olacağını anımsatarak, veri gündeminde yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Euro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin öne çıktığını kaydetti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 seviyesinin destek, 2.560 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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