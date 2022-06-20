Piyasalarda haftanın ilk günü: Euro ne kadar oldu? (20 Haziran 2022 )

20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:35

Bu hafta piyasada Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve Suudi Arabistan veliaht prens Muhammed bin Salman'ın ziyareti takip edilecek.

Suudi Arabistan'ın fiili yöneticisi olarak görülen Muhammed bin Salman 22 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek. Piyasalarda sürecin yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı ve sağlanırsa tutarın ne olacağı yakından takip ediliyor. Bu kapsamda TCMB'nin olası bir swap anlaşması da takip edilen konular arasında.

İstanbul Analytics'ten Güldem Atabay, "Türkiye ekonomisi izlenen yanlış ekonomi politikaları sonucu bir döviz likiditesi krizine doğru ilerlerken, Suudi kaynaklı petro-dolarların Türkiye'ye yönelmesi seçim geri sayımında Erdoğan açısından yaşamsal önemde" dedi.

Euro alış fiyatı 18.24 seviyelerinde olurken satış fiyatı ise 18.30 bandında yukarı yönlü hareket halinde.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 14 SEVİYESİN SABİT TUTABİLİR

Bankacılar bugün ABD piyasaların da tatil olması nedeniyle hacimlerin bir miktar düşük kalmasını belirtiyorlar.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, birkaç haftadır merkez bankalarının enflasyonla mücadele için keskin faiz artırarak küresel ekonomiyi resesyona sokacağı endişesini taşıyorlar.

Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba ve perşembe günleri ABD Temsilciler Meclisi'ne yapacağı konuşmayı izleyecekler. Fed geçen hafta enflasyonla mücadelesinin "koşulsuz" olacağını belirtmişti. Fed'in kıdemli yetkililerinden Christopher Waller da Cumartesi günü, Temmuz ayında 75 baz puan daha faiz artırılmasını destekleyeceğini söyledi.

Küresel faiz artışları ve mayıs ayında yüzde 73'ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB'nin 23 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Anket katılımcıları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üretim ve ihracatı önceleyen ekonomi programı çerçevesinde düşük faiz kararlılığı nedeniyle yükselen enflasyona TCMB'nin faiz tepkisi vermeyeceği beklentisini korudu.

Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL'nin 2021'de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti.