Borsa haftaya yükselişle başladı: 21 Nisan 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,28 yükselişle 9.343,14 puandan başladı.
Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybederek 9.317,24 puandan tamamladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,90 puan ve yüzde 0,28 artışla 9.343,14 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,78 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,15 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
GÖZLER IMF VE DÜNYA BANKASI TOPLANTILARINDA
ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarına çevrildi.
BORSADA TEDBİR KARARLARI UZATILDI
Öte yandan, yurtiçinde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) cuma günü yayımlanan bültenine göre, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 30 Mayıs seans sonuna kadar uzatıldı.
Analistler, bugün yurtiçinde Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurtdışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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