Merkez Bankası faiz kararının piyasalara etkisi ne oldu? Borsa, dolar, altın...

Yayınlanma: 17.04.2025 - 17:42

Güncelleme: 17.04.2025 - 17:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında faiz oranları artırıldı. 2002 yılında AKP'nin iktidara geldiği tarihe denk gelen politika faiz oranı, yüzde 46 seviyesine yükseldi. Ayrıca, gecelik borç verme faiz oranı da yüzde 46'dan yüzde 49'a çıkarıldı. Bu faiz artışı sonrası piyasalarda önemli hareketlilik yaşandı. İşte faiz kararının ardından Borsa İstanbul, dolar/TL ve gram altındaki son durum...

BORSA İSTANBUL'DA FAİZ KARARININ ETKİSİ

Borsa İstanbul'da BIST100 endeksi, Merkez Bankası faiz kararının duyurulmasından önce saat 14:00'te 9.400 puan seviyelerinde işlem görüyordu. Ancak faiz kararının açıklanmasının hemen ardından endeks, yüzde 1,49 oranında bir düşüş göstererek 9.260 puan seviyelerine geriledi. Ardından piyasa yeniden toparlandı ve BIST100 endeksi, saat 17:25 itibarıyla 9.406 puan seviyesine yükseldi.

DOLAR/TL’DE SON DURUM

Faiz kararının ardından dolar/TL, 38,13 seviyesinden işlem görüyordu. Karar açıklanmasının ardından dolar/TL, 38,02 seviyelerine kadar gerileyerek bir miktar değer kaybetti. Ancak, ilerleyen saatlerde yeniden yükselişe geçerek 38,08 seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞTE

Altın fiyatları, TCMB'nin faiz kararını açıklamadan önce rekor seviyelerde işlem görüyordu. Gram altın, 4 bin 78 TL seviyelerinde tırmanmıştı. Ancak kararın açıklanmasının ardından altın fiyatlarında düşüş yaşandı ve 17:28 itibarıyla gram altın 4 bin 44 TL seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor.