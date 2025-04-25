New York borsası karışık seyirle açıldı

New York borsası, ABD'nin tarifelerine ilişkin belirsizlikler sürerken haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.

New York borsası karışık seyirle açıldı
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AA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 17:13

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,15 azalışla 40.032,41 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artışla 5.485,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 artarak 17.184,13 puana çıktı.

KARIŞIK SEYİR SÜRÜYOR

ABD yönetiminin tarifeler konusunda Çin başta olmak üzere ülkelerle yürüttüğü müzakerelere ilişkin haber akışı takip edilmeye devam edilirken pay piyasalarında açılışta karışık bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, görevindeki ilk 100 günüyle ilgili Time dergisine verdiği röportajda, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini aradığını, bir anlaşma yapılması için Pekin ile aktif müzakere yürütüldüğünü belirtti.

Ayrıca Trump, ülkelerle yürüttükleri müzakereler doğrultusunda 3 ya da 4 hafta içinde bir anlaşmanın açıklanmasının beklendiğini ifade etti.

Öte yandan, Pekin yönetimi, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile tarife müzakerelerinin sürdüğüne ilişkin iddiasını bir kez daha yalanlarken, Washington'un kamuoyunu yanılttığını savundu.

ABD'de açıklanmaya devam eden şirket bilançoları da yatırımcıların odağında bulunuyor. Dün piyasaların kapanmasının ardından bilançosunu açıklayan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri, şirketin gelirinin ilk çeyrekte beklenenden fazla artması sonrası yüzde 3 değer kazandı.


Etiketler: #Dow Jones endeksi #ABD #Çin

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