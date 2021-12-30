Borsa İstanbul'da son durum
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde yükselişle başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı kararlardan sonra keskin bir düşüşle seyreden Borsa İstanbul 100 (BIST), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur korumalı TL mevduatı" açılımı ile toparlamayı başardı. Bir süre daha devre kesmelere devam eden BIST endeksi güne yüzde 1,10'luk yükselişle başladı.
DEVRE KESMİŞTİ
Geçen haftalarda ardı ardına devre kesen BİST endeksi, uzun süren bir dalgalanma sonrasında artış yönünde bir trend yakalayarak, 20,81 puanlık artışla 1.916,28 puan oldu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı.
KARIŞIK SEYRETTİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.
PİYASALAR İZLENECEK
Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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