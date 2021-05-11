Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü düşüşle tamamladı

11 Mayıs 2021 Salı, 19:01

Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 11 Mayıs 2021 Salı günü işlemleri sona erdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 16,04 puanlık azalışla 1.444,87 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,70, holding endeksi 1,29 değer kaybetti.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günlük analizine göre bankacılık endeksinde yüzde 1,70 ve holding endeksinde yüzde 1,29 değer kaybı yaşandı. BIST 100 endeksini en ağır durumlarda dahi ayakta tutmayı başarabilen bu iki endekste meydana gelen değer kaybı tüm endeksleri etkileyerek negatif görüntünün yayılmasına neden oldu.

