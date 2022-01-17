Borsa İstanbul, 66 borsa arasında en fazla değer kaybeden oldu

17 Ocak 2022 Pazartesi, 04:00

Ünlü finans kuruluşu Morgan Stanley’in 66 borsa karşılaştırmasında dolar bazında en fazla değer kaybeden ülke Türkiye oldu. Borsa İstanbul (BİST), yüzde 27.83’lük değer kaybı ile Pakistan, Peru, Kolombiya, Tayland, Brezilya’nın altında en son sırada yer aldı.

Global yatırımcıların yakından izlediği sermaye endekslerinden Morgan Stanley Capital International (MSCI) endeksi ile her ülkenin borsasının dolar karşısındaki değerlerini karşılaştıran banka, 2021 Küresel Getiriler Raporu’nda değer kayıplarını sıraladı. MSCİ endeksini oluşturan liste hazırlanırken her ülkenin borsasındaki en önemli 10 şirket baz alınıyor. Türkiye Borsası’nda baz alınan şirketler şöyle;

“Koç Holding, FORD, Türkiye Cam ve Şişe Fabrikaları, Akbank, Garanti, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazaları, Turkcell, TÜPRAŞ.”

Rapora göre Borsa İstanbul endeksi aralık ayında 2 bin 400 seviyelerine çıkarak TL bazında tüm zamanların rekorunu kırsa da dolar bazında bakıldığında 2021’in ilk iki ve son çeyreklerinde değer kaybedip yalnızca üçüncü çeyrekte sadece yüzde 1.98 değer kazandı. Yıllık toplam kayıp ise yüzde 27.83’ü buldu.

''HARAÇ MEZAT SATILIR''

Ankara Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyelerinden ekonomist Prof. Dr. Duran Bülbül, raporu değerlendirdi. Bu endekste yer alan 10 şirketin Türkiye’de borsayı sırtlayan şirketler olduğunu hatırlatan Bülbül, “En değerli şirketlerimiz bile dolar bazında Pakistan şirketlerinden daha fazla değer kaybetmiş görünüyor” dedi.

Bu değer kaybının Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin kabaran iştahını daha da perçinlediğini söyleyen Bülbül şöyle konuştu:

“Bu rapora göre, dünyada dolar bazında en çok değeri düşen borsa bizim borsa. Türk borsası TL bazında artmış olsa da TL diğer para birimleri kaşrısında değer kaybettiği için bu tabloda dipteyiz. Bu da şu anlama geliyor: Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri, devlet yatırım fonu Varlık Fonu’ndaki şirketler için görüşme başlattıklarını söylemişti. Borsadaki şirketler de tıpkı Varlık Fonu’ndakiler gibi haraç mezat satılacak.”