Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul’da haftaya tedbirle başlayan hisseler

Yayınlanma: 13.11.2023 - 12:14

Güncelleme: 13.11.2023 - 12:14

Investing’in aktardığına göre KLRHO ve LRSHO hisseleri 12 Aralık’a kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilmeyecek.

Ayrıca, SNPAM hisseleri de aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek.

Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını içeriyor.