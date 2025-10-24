Borsa İstanbul'da 'CHP yükselişi': Kurultay davası reddedildi hisseler sert yükseldi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.10.2025 11:36:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
BIST 100 endeksi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasının reddiyle yükselişini hızlandırdı. Bankacılık endeksi açılışın ardından yüzde 7’nin üzerinde değer kazandı.

Borsa İstanbul, yeni güne yükselişle başladı. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin davanın reddi sonrası BIST 100 endeksi yükselişini yüzde 4’ün üzerine taşıdı ve yeniden 11 bin puanın üzerine çıktı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.26 itibarıyla 11.083 puandan işlem görüyor.

BANKACILIK ENDEKSİNDE SERT ARTIŞ

Bankacılık endeksi (XBANK) açılışta yüzde 1,75 yükselişle başladı. Davanın reddi sonrası yükselişini sürdürerek yüzde 7’nin üzerine ulaştı.

Saat 11.20 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 3,95 artışla işlem görürken, bankacılık endeksi yüzde 7,09 yükseliş kaydetti.

