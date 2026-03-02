Borsa İstanbul'da devre kesici devrede: İran-ABD savaşı piyasaları sarstı!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler satış baskısını derinleştirdi. SPK ve Borsa İstanbul AŞ’den peş peşe tedbir kararları geldi.

BIST 100 AÇILIŞTA YÜZDE 5’İ AŞAN KAYIP YAŞADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 5,32 azalışla 12.987,42 puandan başladı. Açılışla birlikte birçok şirket hissesinde devre kesici uygulandı.

Cuma günü de satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 1,16 düşüşle 13.717,81 puandan tamamlamıştı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde endeks, önceki kapanışa göre 730,39 puan gerileyerek 12.987,42 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi yüzde 7,04 değer kaybetti. Sektör endekslerinin tamamı düşerken, en fazla kayıp yüzde 9,08 ile tekstil deri sektöründe görüldü.

JEOPOLİTİK GERİLİM PİYASALARI BASKILADI

Küresel piyasalar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırı başlatması ve İran’dan gelen misilleme sonrasında Batı Asya’da uzun süreli çatışma riskinin artmasıyla haftaya satış baskısı altında başladı.

Geçen hafta ABD ile İran arasındaki müzakerelerden sonuç alınamamasıyla yükselen jeopolitik riskler, hafta sonu ABD ve İsrail’in İran’a yönelik geniş çaplı hava saldırısıyla yeni bir boyut kazandı. İran’ın bu saldırıların ardından bölgedeki ABD üsleri ve İsrail’e karşılık vermesi, çatışmaların yayılabileceği endişesini artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada saldırılar sonucunda İran’daki askeri komuta kademesinin yok edildiğini savunarak, savaş operasyonlarının tüm gücüyle sürdüğünü ve tüm hedeflere ulaşana kadar devam edeceğini belirtti.

SPK’DAN AÇIĞA SATIŞ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin cuma seans sonuna kadar yasaklanmasına karar verdi.

Borsa İstanbul AŞ de Pay Piyasası’nda emir/işlem oranını (OTR) ikinci bir duyuruya kadar 5:1’den 3:1’e düşürdüğünü açıkladı.

Analistler, yurtiçinde büyüme verilerinin yanı sıra yurt dışında jeopolitik gelişmeler, Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ile Euro Bölgesi ve ABD’de yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.000 puan seviyeleri destek, 13.000 ve 13.500 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.