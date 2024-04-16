Borsa İstanbul düşüşte

Yayınlanma: 16.04.2024 - 10:30

Güncelleme: 16.04.2024 - 11:09

BIST 100 endeksi açılışta önceki kapanışa göre 34,79 puan ve yüzde 0,36 değer kaybederek 9.645,01 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,04 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybıyla 9.679,80 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

IMF-DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Bugün ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndaki gelişmeler ve katılımcıların açıklamaları da yakından takip edilecek. Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise IMF toplantılarındaki gelişmeler ve Powell'ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.