Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul'un kapalı olduğu günler hangileri?

Yayınlanma: 11.04.2024 - 17:08

Güncelleme: 11.04.2024 - 17:08

Yurt içi piyasalar Şeker Bayramı tatili nedeniyle Borsanın işlem tarihlerini merak ediyor. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açılış tarihi ne?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Şeker Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa da çalışmıyor. Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu girecek bu nedenden dolayı borsa toplamda 5,5 gün kapalı olacak. Yani borsa 15 Nisan Pazartesi günü açılacak.

2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;