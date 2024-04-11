Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul'un kapalı olduğu günler hangileri?
Şeker Bayramı tatili sürerken Borsa işlem tarihine yönelik araştırmalar da sürüyor. Piyasaların tatil olması nedeniyle Borsa işlemlerini erteleyen vatandaşlar, açılış tarihini merak ediyor. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açılış tarihi ne?
Yurt içi piyasalar Şeker Bayramı tatili nedeniyle Borsanın işlem tarihlerini merak ediyor. Peki, Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul açılış tarihi ne?
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Şeker Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa da çalışmıyor. Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu girecek bu nedenden dolayı borsa toplamda 5,5 gün kapalı olacak. Yani borsa 15 Nisan Pazartesi günü açılacak.
2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER
Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;
- 9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık
- 10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı
- 23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
- 1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü
- 19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
- 15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
- 16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı
- 15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
- 30 Ağustos - Zafer Bayramı
- 28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
- 29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı
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