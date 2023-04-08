Borsa İstanbul duyurdu! 2 hisseye tedbir kararı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 10:57

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 10:57

Bist 100 Endeksi haftanın son işlem gününde yüzde 24’luk değer artışı ile 4924,64 seviyesinden günü tamamlarken 5,000 seviyesinin altında işlem gördü.

Borsa İstanbul bugün en yüksek 4955,45 seviyesini test ederken en düşük 4899,46 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da, fiyat istikrarsızlığı ve orantısız işlemlere izin verilmiyor. Borsa İstanbul, yatırımcıyı korumak için tedbir önlemleri almaya devam ediyor.

Borsa İstanbul volatil piyasada dalgalanmalar sonrası 2 hisseyi tedbir kapsamına aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul’da işlem gören ve tedbir kapsamına giren hisselerde 10.04.2023 tarihinde başlayacak tedbire göre açığa satış ve kredili işlemler 09.05.2023 tarihine kadar gerçekleştirilemeyecek.

DOĞUSAN (#DOGUB)

VBTS kapsamında DOGUB.E payları 10/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

TEMAPOL (#TMPOL)

TMPOL.E payları 10/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 09/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

VOLATILITE BAZLI TEDBIR SISTEMI (VBTS) NEDİR?

Borsa işlem gören payların şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak suretiyle aşırı volatilitenin meydana getirdiği risklerden korumak amacıyla getirilen sistem.