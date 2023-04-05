JPMorgan stratejistinden hisse uyarısı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 07:00

Kolanoviç pazartesi günü müşterilerine yazdığı bir notta, "Fed bu yıl faiz oranlarını düşürme niyetinde olmadığını belirtti, ancak Avrupa hisse senetleri tüm zamanların en yüksek seviyelerine yakın işlem görürken ve ABD hisse senetleri son kayıplarını toparlarken riskli varlıklar benzeri görülmemiş bir ralli sergiliyor. Risk duyarlılığının tersine dönmesini ve piyasanın önümüzdeki aylarda geçen yılın en düşük seviyesini yeniden test etmesini bekliyoruz" dedi.

Şirket kârlarını azaltan, büyümeyi yavaşlatan ve ABD'de ve denizaşırı ülkelerde bir dizi banka iflasını tetikleyen artan faiz oranlarına rağmen hisse senetleri bu yıl dayanıklılığını korudu. Gösterge S&P 500, 2022'de yaklaşık yüzde 20 düştükten sonra ilk çeyrekte yüzde 7 yükselirken, teknoloji hisselerindeki kazançlar Nasdaq 100'ü Ocak ayının başından bu yana yüzde 20 artışa ve boğa piyasasına itti.

Yatırımcılar, bankacılık sistemi streslerinin Fed'in sıkılaştırma kampanyasında frene basmasına neden olacağına dair iddiaları artırdıkça, Teknolojinin performansı son zamanlarda daha da arttı.

Ancak Kolanoviç'in görüşüne göre, son birkaç hafta içinde hisse senetlerine girişler "biraz mantıklı" ve büyük ölçüde sistemik yatırımcılar, kısa vadeli bir sıkışma ve Cboe Oynaklık Endeksi veya VIX'teki düşüş tarafından yönlendirildi.